Nagy a baj, lángokban áll egy baranyai családi ház
2026. június 06. szombat 12:47
Egy nyolcvan négyzetméteres családi ház ég teljes egészében Belvárdgyula külterületén, az Arany János utca mellett.
A pécsi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat, amelyek miatt az épület teteje teljesen beomlott.
A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Nagy a baj, lángokban áll egy...
- Óriási a baj: lehet, hogy nemcsak a...
- Sűrűbben járnak a hajók a Balatonon,...
- Díjátadóval zárult az évad a Pécsi...
- Itt a friss kutatás eredménye: a...
- Mérföldkőhöz érkezett a mohácsi...
- Árokba sodródott, felborult egy autó...
- Két baranyai településre érkeznek a...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...
- Egy magyar városban megtilották a...