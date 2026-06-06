Nagy a baj, lángokban áll egy baranyai családi ház

Egy nyolcvan négyzetméteres családi ház ég teljes egészében Belvárdgyula külterületén, az Arany János utca mellett.

A pécsi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat, amelyek miatt az épület teteje teljesen beomlott.

A helyszínre tart a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.