Árokba sodródott, felborult egy autó Somberek közelében

Árokba borult egy személygépkocsi az 5606-os úton, Somberek térségében, a 8-as kilométerszelvénynél szombaton kora reggel.

A véméndi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek.

Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.