Árokba sodródott, felborult egy autó Somberek közelében
2026. június 06. szombat 07:59
Árokba borult egy személygépkocsi az 5606-os úton, Somberek térségében, a 8-as kilométerszelvénynél szombaton kora reggel.
A véméndi hivatásos tűzoltók műszaki mentést végeznek.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
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