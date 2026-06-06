Itt a friss kutatás eredménye: a Balaton olcsóbb lehet, mint Horvátország

A balatoni szállodák jelentős versenyelőnyt mutatnak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyihez képest - derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból.

A veszprémi Pannon Egyetem a szallas.hu és a booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél.

A reggelis ajánlatok esetében mintegy másfélszeres különbség mutatkozik, míg a négycsillagos szállodák félpanziós csomagjai több mint 60 százalékkal drágábbak Horvátországban.

A kutatás eredményei alapján a Balaton 2026 nyarán nemcsak földrajzi közelségével, hanem jelentősen kedvezőbb szállásáraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben.

A teljes kutatás elérhető az alábbi oldalon: https://www.hah.hu/elemzesek/egyeb-elemzesek/a-balaton-es-a-horvat-tengerpart-szallodai-arainak-osszehasonlito-elemzese