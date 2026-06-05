Rázuhant a kidöntött fa egy autóra Baranyában

Lesodródott az útról, árokba hajtott és fának ütközött egy személykocsi Szigetváron, a Bajcsy-Zsilinszky utcában pénteken.

A fa a járműre zuhant. A helyi hivatásos tűzoltók motoros fűrész segítségével eltávolították előbb az autóról, majd a közútról a fát, azután áramtalanították a gépkocsit.

Egy másik fa is kidőlt, azt szintén eltávolították a tűzoltók.

A kocsiban ketten utaztak, a helyszínre mentő is érkezett.