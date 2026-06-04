Ejtették a vádat a Pécs Pride szervezőjével szemben

Az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel a Pécsi Járási Ügyészség gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt a Pécsi Járásbíróságon emelt ügyben a vádat elejtette a gyűlés szervezőjével szemben.

A Pécsi Járási Ügyészség gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt

vádat 2026 februárjában a 2025. évi ún. pécsi-pride szervezőjével szemben.



A vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezésnek megfelelt.



A vádirat benyújtását követően 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága ítéletében

kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több pontban sérti az

uniós jogot.

A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső

piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel.



Az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján, amit a Kúria is több döntésében

megerősített, a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét.

Ha a nemzeti jogi szabály a közösségi joggal ellentétes, nem kell megvárni, hogy a nemzeti jogszabályt előzetesen jogalkotási, vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék.



Mivel a vádirati tényállásban a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását kifejezetten a

később megállapítottan uniós jogokat sértő rendelkezés alapján tiltotta meg, ezért az

ügyészség vádiratában írt tényállás már bűncselekményt nem valósít meg.



Erre nézve a Pécsi Járási Ügyészség a vádat elejtette a büntetőeljárási törvény alapján.