Ejtették a vádat a Pécs Pride szervezőjével szemben
2026. június 04. csütörtök 10:34
Az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel a Pécsi Járási Ügyészség gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt a Pécsi Járásbíróságon emelt ügyben a vádat elejtette a gyűlés szervezőjével szemben.
A Pécsi Járási Ügyészség gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt
vádat 2026 februárjában a 2025. évi ún. pécsi-pride szervezőjével szemben.
A vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezésnek megfelelt.
A vádirat benyújtását követően 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága ítéletében
kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több pontban sérti az
uniós jogot.
A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső
piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel.
Az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján, amit a Kúria is több döntésében
megerősített, a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét.
Ha a nemzeti jogi szabály a közösségi joggal ellentétes, nem kell megvárni, hogy a nemzeti jogszabályt előzetesen jogalkotási, vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék.
Mivel a vádirati tényállásban a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását kifejezetten a
később megállapítottan uniós jogokat sértő rendelkezés alapján tiltotta meg, ezért az
ügyészség vádiratában írt tényállás már bűncselekményt nem valósít meg.
Erre nézve a Pécsi Járási Ügyészség a vádat elejtette a büntetőeljárási törvény alapján.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
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