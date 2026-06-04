Ejtették a vádat a Pécs Pride szervezőjével szemben

2026. június 04. csütörtök 10:34

Ejtették a vádat a Pécs Pride szervezőjével szemben

Az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel a Pécsi Járási Ügyészség gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt a Pécsi Járásbíróságon emelt ügyben a vádat elejtette a gyűlés szervezőjével szemben.

 

A Pécsi Járási Ügyészség gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt emelt
vádat 2026 februárjában a 2025. évi ún. pécsi-pride szervezőjével szemben.

A vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezésnek megfelelt.

A vádirat benyújtását követően 2026 áprilisában az Európai Unió Bírósága ítéletében
kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több pontban sérti az
uniós jogot.

A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső
piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel.

Az uniós jogra vonatkozó joggyakorlat alapján, amit a Kúria is több döntésében
megerősített, a nemzeti bíróság köteles biztosítani az uniós jog elsőbbségét.

Ha a nemzeti jogi szabály a közösségi joggal ellentétes, nem kell megvárni, hogy a nemzeti jogszabályt előzetesen jogalkotási, vagy bármely más alkotmányos eljárás útján megsemmisítsék.


Mivel a vádirati tényállásban a gyülekezési hatóság a gyűlés megtartását kifejezetten a
később megállapítottan uniós jogokat sértő rendelkezés alapján tiltotta meg, ezért az
ügyészség vádiratában írt tényállás már bűncselekményt nem valósít meg.


Erre nézve a Pécsi Járási Ügyészség a vádat elejtette a büntetőeljárási törvény alapján.

Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség