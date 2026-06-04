Gyászba borult az ország, zúgtak a harangok a trianoni rablóbéke aláírásának délelőttjén
2026. június 04. csütörtök 08:33
Akadt bőven időnk arra, hogy beépüljön a közös tudatunkba a szó: Trianon. Az I. világháború után, Magyarországra ráerőltetett szerződést 1920-ban, június 4-én írták alá. Ritkaságnak számít, hogy egy korabeli elemző cikk, ami a témában megjelent, mennyire távol legyen a későbbi valóságtól. A témát már rengetegen körbejárták, ezért nehéz új dolgokat felelleni az ügyben. De a Dunántúl című napilap vonatkozó cikke képes még nóvumot nyújtani a súlyos történelmi pillanatról.
A magyar békét [sajnos az idézőjel kimaradt a szövegből] pénteken, tíz órakor írták alá, a versailles-i parkban, a Nagy Trianon palotában - számolt be a tragikus eseményről a Dunántúl, 1920. június 5-én, természetesen a címlapon. Ami azért kimondottan érdekes, mert a fővárosi napilapok nyilván nagyobb terjedelemben adtak jelentést a dologról, de még vidéken is központi helyet kapott a kínos ellenjegyzés részleteinek taglalása a sajtóban. Akkor, amikor a hírek még nem a világhálón száguldoztak, hanem úgynevezett szikratávírón „utaztak".
Soós [Károly] tábornok, a honvédelmi miniszter óvatosnak mutatkozott, vagy gyáván viselkedett. Ugyanis az aláírásra kapott megbízatásáról lemondott. Ezt követően a magyar kormány dr. Benárd Ágoston (ma Ágostként lehet rátalálni a világhálón) népjóléti miniszter, valamint Drasche Lázár (jelenleg Drasche-Lázár, de most maradjunk az eredeti forrásban megjelenteknél!) Alfrédot delegálta az eseményre. Utóbbi személy meghatalmazott miniszteri biztosként került képbe. Miután kijelölték őket, azonnal Párizsba utaztak, ahol kézjegyükkel hitelesítették a papírt.
Eközben, Budapesten, június 4-én, 8 óra 30 perckor az ezeréves emlékműnél, Árpád szobra előtt gyúlt össze a sokadalom. Onnan átmentek a Bazilikához, ahol 10 órától könyörgő istentiszteletet tartottak, Zadravecz István tábori püspök szentbeszédével. Ugyanazon időben a Deák téri evangélikus, a Kálvin téri református, valamint a Hold utcai unitárius templomban szintén hasonló események zajlottak le.
Az üzletek, más nyilvános helyek zárva tartottak. A hivatalokban, bankokban ugyanúgy szünetelt a munkavégzés. A villamosok 10 percre álltak meg, a vonatok, országosan 5 percre torpantak meg. A harangok délelőtt tíztől kezdve, harminc percig zúgtak a fővárosban.
Súlyos melléfogások
A misét követően a tömeg átment a Petőfi térre, ahol elénekelték a Himnuszt.
Különböző egyesültek megkoszorúzták a Honvéd-szobrot, a Vörösmarty-szobrot, a Petőfi-szobrot, valamint Kossuth síremlékét is. Az egyetemi tanács rendeletére az egyetemi templomban a szertartást, ahol dr. Wolkenderg Lajos szentbeszéde hangzott fel. A Tisza emlékbizottság gyászülést tartott.
Pucz Péter
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