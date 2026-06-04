Új InterCity-motorvonatok járhatnak majd a pécsi fővonalon is
2026. június 04. csütörtök 09:09
A megkötött, 16,4 milliárd eurós uniós megállapodás eredményeként végre arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon: a megállapodás értelmében EU-s forrásokból legalább 35 új InterCity-motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető InterCity flottacserét jelent - közölte a közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook oldalán.
Vitézy Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például:
Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kiírt közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak.
A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez: az új InterCity-vonatok beszerzését Lázár János 2022 végén leállította, és nem tett semmit az újraindítás érdekében, miközben a karbantartási és fővizsgáztatási rendszer leépülése miatt a meglévő kocsik jelentős része sem üzemképes jelenleg.
Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar InterCity-vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát. "Ezért is nélkülözhetetlenek az európai uniós források - akárhogy is próbálja most az ellenzékbe szorult korábbi kormánypárt az ellenkezőjét magyarázni" - írta a miniszter.
"Egy dolgot már most biztosan kijelenthetünk: az új IC-szerelvények megrendeléséhez szükséges források hazahozatalával az új kormány három hét alatt többet tett a magyar vasút és a közösségi közlekedés fejlesztéséért, mint Lázár János teljes minisztersége alatt" - fogalmazott bejegyzésében Vitézy Dávid.
MTI
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