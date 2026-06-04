Fiatalok rongálták meg a Barátság szökőkutat Kertvárosban

Megrongálták a Diana téri piac közelében található Barátság szökőkutat. A rongálás nyomaira tegnap reggel figyeltek fel az arra járók, közölte a Biokom.

A rendőrség tájékoztatása szerint több fiatal felmászott és ráült a szökőkút vasoszlopára rögzített pirogránit elemekre. Ennek következtében egy elem eltört, darabjai a medencébe estek, egy további elem ragasztása pedig megsérült, elmozdult és félrebillent, amelyet ideiglenesen rögzíteni kellett a további károsodás megelőzése érdekében.

Az esetet térfigyelő kamera is rögzítette, amely alapján az események pontos körülményeit még vizsgálják.

Az előzetes becslések szerint a keletkezett kár helyreállítása megközelítőleg 200.000-300.000 forint közötti összeg lehet.

A terület fenntartója és a szökőkút üzemeltetője, a BIOKOM NKft. az ügyben feljelentést tesz, valamint hamarosan megkezdi a szökőkút helyreállítását.

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