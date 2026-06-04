Elvonultak a felhők, napsütésre számíthatunk csütörtökön
2026. június 04. csütörtök 07:57
Csütörtökön már napos idő várható nyugat felől érkező fátyol- és főképp keleten gomolyfelhőkkel.
Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli, délnyugati irányba fordul a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.
MTI
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