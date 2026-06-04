Elvonultak a felhők, napsütésre számíthatunk csütörtökön

Csütörtökön már napos idő várható nyugat felől érkező fátyol- és főképp keleten gomolyfelhőkkel.

Az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli, délnyugati irányba fordul a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között várható.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 22 és 28 fok között alakul.

