Egy ismert pécsi politikus is gyanúsított az óbudai korrupciós ügyben

A Központi Nyomozó Főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában 12 újabb politikust gyanúsított meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást, továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki.

A nyomozó ügyészek több tízmilliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat; a nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van - tették hozzá.



A megalapozott gyanú lényege szerint, egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg.

A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot - írták.

Az ügyészség tájékoztatója szerint a vállalkozó kezdetben a budapesti III. kerületi önkormányzatnál Puskás Péter alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, amelyen az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében 70-30 százalékos arányban osztozott Ceglédy Gergő önkormányzati képviselővel.

Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították: Puskás és Ceglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde önkormányzati képviselőnek - a vállalkozó és Matisz Károly pártigazgató közreműködésével - e támadások befejezéséért szintén jutatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matisz Károlyt külön is vesztegette a pártjába tartozó más képviselők befolyásolásáért.

A vállalkozó a budapesti II. kerületi önkormányzatnál előbb Láng Zsolt, majd Őrsi Gergely polgármesternek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért cserébe polgármesterségét követően is fizetett Lángnak, továbbá Gór Csaba választókerületi elnöknek - olvasható a közleményben. Ezen túlmenően Molnár Zsolt országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért.

Az ügy másik száláról tájékoztatva az ügyészség azt írta, hogy ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért a korábban megjelölt önkormányzati vezetőket.

A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi vezető politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

A napokban kihallgatott gyanúsítottak közül nyolcan őrizetben vannak, letartóztatásukat az ügyészség indítványozta, a kényszerintézkedések tárgyában a bíróság csütörtökön dönt - jelezték.

Az ügy most kihallgatott többi gyanúsítottja az említett vállalkozónak a vesztegetéshez szükséges pénzek biztosításában segédkezett - áll a közleményben.