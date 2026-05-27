Kiadták a riasztást Baranyára, zivatarok, jégeső is érkezhet
2026. május 27. szerda 08:31
A délutántól várható zivatarok, villámlás és jégeső miatt riasztást adtak ki Baranyára.
A veszélyjelzés szerint szerdán kora délutántól az esti, késő esti órákig elsősorban a Dunántúlon, és az északkeleti tájakon alakulhatnak ki zivatarok, viharos (> 70-80 km/h) szél, kisebb méretű (< 2 cm) jég és intenzív csapadék kíséretében.
Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati részein, valamint az északkeleti határ közelében egy-egy heves zivatar képződését sem lehet kizárni, melyekhez erősen viharos (> 90 km/h) széllökések, nagyobb méretű (> 2 cm) jég, és lokálisan nagyobb mennyiségű (> 20-25 mm) csapadék is társulhat.
Záporok, illetve leépült zivatarok környezetében is előfordulhatnak 70 km/h feletti széllökések. Várhatóan késő estére lecseng a zivatartevékenység.
MTI
