Fidesz: be kell fejezni a kollektív sértegetést

Gulyás Gergely (Fidesz) a kormányfő felszólalására reagálva azt kérte, hogy azt a "kollektív sértegetést, azt a gyűlöletkeltést", ami szerinte a kampányban is túllépett egy határon, "azt most már fejezzük be".

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: véget ért a választási kampány, itt az idő és lehetőség, hogy az eredményes "Facebook-ellenzéki időszak után Facebook-kormányzás helyett" érdemi cselekvés kezdődjön.

A kampányban volt sok olyan ígéret, amelyekkel a Fidesz egyet tud érteni - közölte, kiemelve, hogy 2,2 millió munkavállaló szja-csökkentését, a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, a kata szélesítését, visszaállítását, valamint az egészségügynek adandó 500 milliárd forintos többletet mind jó javaslatnak tartják.

A Fidesz-KDNP-kabinet munkájára utalva megjegyezte, hogy vannak méltatlan állapotban lévő kórházak, de vannak olyanok is, amelyeket felújítottak, miközben rendezték az orvosok és az ápolók bérét, valamint megszüntették a hálapénzt. A Tisza Párt a kampányban is számtalan kötelezettségvállalást tett arra, hogy mi az, amit meg kell őrizni - emelte ki.

Például azt mondták, hogy jó a rezsicsökkentés, az otthontámogatási és otthonteremtési politika, a 13. és 14. havi nyugdíj, alapvetően jónak tartják a családtámogatás rendszerét, miközben a nemzetpolitikában és migrációs politikában sem tartanak szükségesnek alapvető változtatásokat - sorolta.

Ha azt mondják, hogy ezeket fenntartják, ha ezeket a lépéseket mindannyian közös eredménynek tekintjük, akkor "miért ez a gyűlöletkeltés, miért a közjogi méltóságok sértegetése", miért a visszamenőleges hatályú alkotmányozás? - kérdezte.

Rámutatott, hogy azt a vagyont, amit az állam juttatott a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva), az állam visszaveheti, mert az mindig is közvagyon volt. Amit azonban magánszemélyek, cégek tettek be, azokat miért akarja államosítani? - kérdezte.

Hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP-kormány megfelezte a parlamenti és az önkormányzati képviselők számát. Kiemelte, hogy a képviselői fizetéscsökkentést meg fogják szavazni, de az önkormányzatok esetében óvatosabb lenne, mert ha nem lesznek olyan tisztviselők, akik vállalják a munkát, akkor annak az önkormányzati rendszer látja kárát.