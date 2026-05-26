Mégsem törlik a keresztény kultúra védelmét az alalptörvényből
2026. május 26. kedd 11:48
A kormány meghátrálásaként értékelte és üdvözölte a Fidesz frakcióvezetője kedden azt a döntést, hogy az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét mégsem iktatják ki az alaptörvényből.
Gulyás Gergely a Facebookon azt írta: a kormány a politikai és civil tiltakozás eredményeként máris meghátrált az alaptörvény-módosítás egyik fontos elemében. A frakcióvezető szerint az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelme nemcsak elvi deklarációként érték, hanem a szigorú magyar migrációs politika alkotmányos alapja is.
Hozzátette: nem tudják, miért akarták megszüntetni, de üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól.
Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága keddi ülésén Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője, az alaptörvény-módosítási javaslatok előterjesztője azt mondta: a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére.
MTI
