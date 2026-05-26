A miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament ülése
2026. május 26. kedd 09:01
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kedden az Országgyűlés ülése, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők.
A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik, először napirend előtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait.
A parlament dönthet öt, a Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszerszintű válságát tárnák fel.
Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz.
A képviselők döntenek Kocsis Máté (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is.
A határozathozatalok után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el.
MTI
