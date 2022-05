Garázdaság és kábítószer birtoklása miatt is intézkedtek már a baranyai iskolaőrök

Hiába próbált korábban néhány szervezet hisztérikus hangulatot kelteni az iskolaőrség bevezetésekor, a rendszerrel kapcsolatban továbbra is pozitívak a tapasztalatok. Feladatuk is bőven akad: a bűnmegelőzés és a konfliktuskezelés mellett már lopás, garázdaság és kábítószer birtoklása miatt is intézkedniük kellett.





Az iskolaőri szolgálat 2020 szeptembere óra működik a hazai intézményekben. Feladatuk elsősorban a bűnmegelőzés, az erőszak megakadályozása, de ha a helyzet úgy hozza, intézkedhetnek is. A rendőrség kötelékébe tartozó munkatársak speciális oktatásban részesültek.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság érdeklődésünkre azt közölte, az intézmények vezetői örömmel és érdeklődéssel fogadták a szolgálat lehetőségét. A munkavállalók gyorsan alkalmazkodtak az iskola rendjéhez, a pedagógusokkal együttműködő, segítőkész, udvarias magatartást tanúsítanak.

Hozzátették, a visszajelzések alapján a diákok, az iskolák dolgozói, illetve a szülők továbbra is igénylik, támogatják és elfogadják az iskolaőrök jelenlétét. A rendőrség folyamatos kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel, és kiemelt feladatként kezeli az iskolaőrök továbbképzését. Ez rendkívül fontos, hiszen a jó kommunikációs és konfliktuskezelési készségeknek köszönhetően a legtöbb esetben intézkedés nélkül kezelhetők az összetűzések, szabályszegések.

Akad, ahol két iskolaőr dolgozik Baranya megyében összesen 31 köznevelési és oktatási intézményben dolgoznak iskolaőrök, Pécsett 11 helyen működik a szolgálat. A feladatokat alapvetően egy-egy fő látja el iskolánként, azonban jelenleg öt baranyai intézményben - ebből kettő Pécsett található - 2-2 fő tevékenykedik.

Előfordulnak azonban olyan esetek, amikor indokolt a szigorúság.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság állományában lévő iskolaőrök 2020. szeptember 1-je és 2022. április 25-e között összesen 32 esetben intézkedtek. Ebből 11 alkalommal - 2 garázdaság, 2 lopás, 1 kábítószer birtoklása, 1 közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, 1 önbíráskodás gyanúja, valamint 4 egyéb szabálysértés miatt - rendőrségi eljárás is indult.

Egy esetben - mint arról lapunkban is beszámoltunk - az egyik iskolaőr egy eszméletlen állapotú pedagógusnő újraélesztésében nyújtott segítséget Komlón.



Képünk illusztráció.