Továbbra is zárva az M6-os Pécs felé vezető oldala két alagút között
2026. május 22. péntek 09:26
Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán Bátaszék után, a „B" és a „C" alagút között a dilatációs szerkezetet javítják, közölte az Útinform.
A 168-as és 169-es km között a Pécs felé vezető oldal továbbra is lezárva tartják, a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható.
Forrás: Útinform
