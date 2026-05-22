Robbanás történt a Mol tiszaújvárosi üzemében

Robbanás történ a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van - jelentette be pénteken délelőtt Magyar Péter a Facebook-oldalán, a miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.

Mint írta, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.

A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról tájékoztatta, hogy az előzetes információk szerint pirogáz benzin-vezeték robbanás történt a Mol Petrolkémia Zrt. területén. A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás - olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható.

Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.

