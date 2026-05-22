Bólyi kényszerleszállást is tartogatott az első, viszontagságos repülés Mohács és Pécs között
2026. május 22. péntek 10:38
Visszaszállva az időben, bátran kijelenthetjük, hogy száztizenhárom esztendővel ezelőtt, vidéken igazi látványosságnak számított egy motoros repülőgép. Hatalmas érdeklődés övezte Dobos István bemutatóit Baranyában is. Mohácsra Szekszárdról érkezett a pilóta. Onnan hasította volna tovább a levegőt Pécsig, de első nekirugaszkodásra csupán Németbólyig (ma Bóly) jutott el, mert a gépmotor meghibásodott.
A kor napilapja, a Dunántúl többször is cikket szentelt a tehetséges, bátor repülősnek.
Ilyen eset volt 1913. július 4-e is. Akkor arról szólt a híradás, hogy látványos felszállásokat, iskolaköröket, meg földet éréseket szokott bemutatni a rátermettként jellemzett férfi. Különösen a korábbi, jobbára sikertelen elődökhöz képest szokott jól teljesíteni a levegő lovagja. Mert azért mások is tettek már hasonló kísérleteket, de azok közül több fulladt kudarcba, esetleg látványosságában elmaradt a támasztott elvárásoktól.
Egy úgynevezett Svachulay-féle Albatros monoplánnal szelte az eget Dobos. Masinájának atyja, Svachulay Sándor a magyar repülőgép-tervezés, illetve -építés egyik úttörőjeként szerzett magának hírnevet.
A gépvezető, István Szekszárdtól alig harminc perc elteltével érkezett meg a mohácsi vásártérre, ahol az érdeklődők hatalmas serege fogadta. Előtte Baján szintén megfordult.
Úgy emlegették, mint aki más közlekedési eszközt nem ismer el, sem a vonatot, sem az autót nem fogadja el, azokat valósággal megveti.
Meglepő felelet érkezett
A mohácsi műsorában is szemkápráztató dolgokat villantott fel. Izgalmas startját követően Főherceglak, Kölked irányába vette légi útját, majd visszakanyarodva merész siklórepüléssel tért vissza a mohácsiak feje fölé.
Mielőtt Pécsre szállt volna át, előtte megjelent Versenden is a levegőben. Onnan azonban csupán Németbólyig kalandozott el, mert azon a ponton elromlott a repülőgépének motorja.
Kényszerből tért vissza az anyaföldre, előbb, mint előzetesen gondolhatta volna, de a baj nem minősült óriásinak, megreparálta a masinát, majd másnap délelőtt folytathatta Dobos a feladat teljesítését.
Miután megérkezett Baranya legnagyobb városába, kiderült, a korábban elképzeltnél sokkal jelentősebb tömeg szerette volna megtekinteni a produkcióját. Ezek voltak a környék kék égboltjának meghódítása során az első, már nem komolytalan szárnypróbálgatások.
Végül, sokkal később, 1937. július 1-én a félelmet nem igazán ismerő repülős halálos balesetet szenvedett. A Műegyetemi Sportrepülő Egyesület M19-es típusú túragépe okozta a vesztét.
Pucz Péter
