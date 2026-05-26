Összecsaptak a baranyai lánglovagok, kiderült, kik a legkeményebb legények
2026. május 26. kedd 11:16
Látványos és rendkívül szoros versenyben mérték össze tudásukat Baranya vármegye tűzoltói a múlt pénteken megrendezett tűzoltósport-versenyen. Az összesített eredmények alapján idén a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata bizonyult a legeredményesebbnek.
A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság május 22-én rendezte meg az idei tűzoltósport-versenyt Mohácson. A vármegye hivatásos tűzoltói egyéni és csapatversenyekben mérhették össze felkészültségüket olyan versenyszámokban, mint a százméteres akadályfutás, horoglétra-mászás, „4×100 méteres" váltófutás és kismotorfecskendő-szerelés.
A rendezvényt Árendás Péter tűzoltó alezredes, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott igazgatóhelyettese nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta: a verseny nem csupán megmérettetés, hanem a kapcsolatok, barátságok erősítésének fontos terepe. A sportszerű és biztonságos versenyzés mellett kellemes időtöltést kívánt a résztvevőknek.
A tűzoltók elsőként az egyéni versenyszámokban bizonyíthattak.
Százméteres akadályfutásban a következő eredmények születtek:
Első helyen végzett Vörös Árpád tűzoltó főhadnagy, második lett Ludvig Mátyás tűzoltó őrmester, míg harmadik helyezést ért el Fischer Károly tűzoltó őrmester.
A horoglétra-mászás versenyszámában első helyen végzett Deáki László címzetes tűzoltó főtörzszászlós, második lett Ludvig Mátyás tűzoltó őrmester, harmadik helyen Fischer Károly tűzoltó őrmester végzett.
Az egyéni összesített eredmények alapján:
Első helyezést ért el Ludvig Mátyás tűzoltó őrmester.
Második helyen végzett Fischer Károly tűzoltó őrmester.
Harmadik lett Deáki László címzetes tűzoltó főtörzszászlós.
Az egyéni versenyszámokat követően a csapatok csoportos feladatokban álltak rajthoz.
A „4×100 méteres" váltófutásban első helyen végzett a Pécs HTP, második lett a Mohács HTP, harmadik helyen a Szigetvár HTP végzett.
A kismotorfecskendő-szerelés versenyszámában a legjobb időeredményt ugyancsak a pécsi csapat érte el, második helyen végeztek a mohácsiak és harmadik lett a szigetvári csapat.
Így a csapatverseny összesített eredményei alapján:
Első helyezést ért el a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.
Második helyen végzett a Mohácsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.
Harmadik lett a Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.
Forrás: Katasztrófavédelem
