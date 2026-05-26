A Duna és a Dráva mentén is csapásokat mérnek a vérszívókra a héten
2026. május 26. kedd 14:49
Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén - közölte a katasztrófavédelem kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei-tó térségében, a Duna mentén a Szigetközben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében.
A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre - tették hozzá.
