Magyar Péter: megvizsgáljuk a cikluskorlátozás lehetőségét más választott tisztségek esetén is

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött meg az Országgyűlés keddi ülése, a kormányfő beszédében kiemelte: megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét más választott tisztségek esetén is.



Azt is mondta: amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet!

Kiemelte: "olyan ember ne jöjjön politikusnak, vagy ne maradjon ebben a Házban, aki ebből akar meggazdagodni". Közölte: az Országgyűlésben ülő megválasztott képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel, esküjük szerint tisztségüket a teljes magyar nemzet javára gyakorolják. Minden magyart képviselnek, függetlenül attól, melyik frakcióban ülnek, listáról vagy egyéniben nyertek mandátumot - mutatott rá.

Magyar Péter arra kérte a képviselőket, hogy minden vitájuk közben, minden döntésük idején az lebegjen a szemük előtt, hogy a magyar emberektől kapták a felhatalmazásukat; a velük szembeni történelmi felelősséget tartsák szem előtt.

Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi, vagy országos, ne tarthasson örökké; a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között.

A kormányfő azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlen kezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról - sorolta.

A miniszterelnök hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások feffüggesztését, ezért indítják el az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a SZÉP-kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat.

A kormányfő azt mondta: "arra kérem a bukott kormánypárt itt ülő vagy éppen menekülésben lévő politikusait, hogy a tiszteljék meg a Fidesz szavazóit azzal, hogy nem használják őket élő pajzsként saját korrupciós ügyeik, saját bűncselekményeik eltakarására".

Magyar Péter üdvözölte a Fidesz kezdeményezését egy védvonal kialakítására, amennyiben - tette hozzá - ez "nagyon jó védőügyvédeket jelent a jövőben elkerülhetetlen büntetőeljárások megindulásakor".

"A szakma legjobbjaira lesz szükségük" - jegyezte meg.

A miniszterelnök személyesen is megszólított több volt kormánytagot, köztük Lázár Jánost, Tuzson Bencét, Rogán Antalt, Takács Pétert, Rétvári Bencét és Orbán Balázst is, hangsúlyozva, hogy az ő választóik nem tehetnek arról, amit ezek a miniszterek és államtitkárok elmúlt kormányzati ciklusokban tettek. A magyar emberek nem felelősek azért, hogy az elmúlt évtizedben egy szűk politikai elit saját tulajdonának tekintette az országot - mondta.