Tizenhét (!) éves buszokkal erősödik a pécsi flotta

Debrecenből vásárolt a Tüke Busz Zrt. 4+1 db, használt Volvo B9LA - ALFA CIVIS 18 csuklós autóbuszt azzal a céllal, hogy a pécsi közösségi közlekedésben a helyi csuklós autóbusz flottát erősítse, közölte a társaság.

A cívisvárosból érkező, 17 éves életkorú, csuklós Volvo flotta mindenképpen átmeneti, szükségszerű, és kényszermegoldásként értelmezhető, hiszen Pécs közlekedési cége az elmúlt három évben is többször pályázott elektromos autóbuszok beszerzésére és elkötelezett a zöld környezeti megújulást biztosító, kényelmes, korszerű járművek vásárlása és üzemeltetése mellett.



Régóta szüksége van a Tüke Busz Zrt.-nek csuklós autóbuszokra, hiszen a meglehetősen korosnak tekinthető járműpark (a teljes pécsi dízel flotta átlagéletkora meghaladja a 18 évet, a legidősebb autóbusz 22,5 éves) nehéz feladat elé állítja napi működés során Pécs város közlekedési szolgáltatóját.

A Tüke Busz Zrt. jelenleg 152 db autóbusszal (86 db szóló és 66 db csuklós jármű) biztosítja a baranyai megyeszékhelyen a közösségi közlekedést Pécs város lakossága és az agglomerációból érkező utasok számára.

Munkanapokon 1802, szabadnapokon 1095, munkaszüneti napokon 1096 indított járattal tartja mozgásban Pécs városát.

Hosszú távon mindenképpen az új, környezetbarát elektromos autóbuszok beszerzése jelenti a megoldást a szolgáltatásminőség valódi emelése és a stratégiai szemléletű fejlesztési elképzelések megvalósulására, ugyanakkor a „zöld megoldások" tekintetében utoljára 2023-ban érkezett új elektromos autóbusz Pécsre.(A magas minőségű, valódi utazási élményt a BYD és az eMercedes Citaro szóló kivitelű, zéró emissziós autóbuszokból álló 18 db-os flottaképviseli a városban).



A Debrecenből megvásárolt összesen 5 autóbusz közül rövidesen 4 járművel találkozhat a pécsi utazóközönség, amelyek járművenként 41+1 fő ülő és 123 álló utas befogadására képesek, alacsony padlós, légkondicionáló berendezéssel felszerelt autóbuszok.

A kék-fehér színvilágú járművek költségtakarékossági okokból nem öltenek a társaság arculatának is megfelelő zöld színt, de érkezésükkel és napi működésükkel mindenképpen azt hivatottak segíteni, hogy több, nagyobb befogadóképességű és kényelmes autóbusz szállítsa a pécsieket mindennapi úti céljaik eléréséhez.

A 4 ajtóval (2-2-2-2 ajtóképlet) rendelkező autóbuszok kifejezetten előnyös megoldásnak bizonyulnak, hiszen különösen a nagy utasforgalmú megállókban gyorsítják az utascserét, ezért elsősorban az Uránvárosból (kelet-nyugati tengely) és Kertvárosból (déli lakóövezetből a belváros felé) induló, jelentős utazási igényt szolgálják majd ki az 1-es, 2-es, 2A, illetve 3-as és 6-os járatok vonalán.

Az alacsonypadlós, hűtő-fütő légkondicionálóval felszerelt járműveken a második ajtónál manuális működtetésű rámpa segíti a közlekedésükben akadályoztatott utasokat.

A padlók anyaga csúszásmentes felületű, az első ajtó kivételével minden ajtó előtt és mögött szélfogó fal található.

A pécsi közösségi közlekedésben utasokat szállító autóbuszok forgalmi tesztjét alapos műszaki felkészítés előzi meg, amely magában foglalja a kormánymű és az olajcseréjét, a fékberendezés átvizsgálását, a futójavítások elvégzését, a monitorok és a kijelzők cseréjét, valamint a Tüke Busz Zrt. utastájékoztató anyagainak kihelyezését.

