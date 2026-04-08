Szörnyű, hányan vezettek részegen Baranyában húsvétkor!
2026. április 08. szerda 16:25
Nagypéntektől húsvéthétfőig összesen 12 ittas vezetőt szűrtek ki a rendőrök Baranya vármegye útjain, közölte honlapján a rendőrség.
Azt írták, hogy az ittas sofőrök nem csak saját, hanem mások testi épségét is veszélyeztették. Ebben a kérdéskörben nincs pardon, kollégáik - ahogyan a hosszú hétvégén, úgy a jövőben is - minden ilyen esetet szigorúan szankcionálni fognak!
Ezen időszak alatt kollégáink 60 esetben intézkedtek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, illetve 19 balesetet helyszíneltek, ezek közül 4 végződött súlyos, 3 könnyű sérüléssel, 12 pedig anyagi kárral járt.
Forrás: police.hu
