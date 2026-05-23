Igazi strandidő várható, jól befűtenek vasárnap
2026. május 23. szombat 18:24
Vasárnap a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütésre számíthatunk.
Csapadék nem valószínű.
Az északkeleti, északi szél éjszakára a legtöbb helyen mérséklődik, majd vasárnap napközben ismét többfelé megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de az északi völgyekben pár fokkal hidegebb lehet a hajnal.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 31 fok között várható.
MTI
