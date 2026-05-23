Igazi strandidő várható, jól befűtenek vasárnap

Vasárnap a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett sok napsütésre számíthatunk.

Csapadék nem valószínű.

Az északkeleti, északi szél éjszakára a legtöbb helyen mérséklődik, majd vasárnap napközben ismét többfelé megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de az északi völgyekben pár fokkal hidegebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 31 fok között várható.