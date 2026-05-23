Népviseletben járultak elsőáldozáshoz pécsi kisdiákok
2026. május 23. szombat 07:59
Német nyelven celebrált ünnepi szentmisén járultak elsőáldozáshoz a pécsi Koch Valéria Iskolaközpont 4. osztályos tanulói május 17-én a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházban. Az Urunk mennybemenetele ünnepén celebrált liturgiát Wigand István bonyhádi plébános mutatta be.
Az 1993-ban alapított Koch Valéria Iskolaközpont a magyarországi németek kiemelt dél-magyarországi oktatási központja.
Az intézmény mintegy 40 kisdiákja két éven át tartó felkészülést követően járult először szentáldozáshoz.
Az ünnep méltóságát emelte, hogy a diákok hagyományos német népviseletben vettek részt a szertartáson.
A lányok fehér ünnepi ruhában, a fiúk pedig ünnepi öltözetükre tűzött fehér kitűzővel járultak az Oltáriszentség elé.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
