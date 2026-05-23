Gólyaszámlálásra várják az érdeklődőket Kölkeden
2026. május 23. szombat 08:29
A jövő pénteken délelőtt tíz órakor kezdődő program során a kölkedi Fehér Gólya Múzeum megtekintése után a résztvevők nyakukba veszik a falut és távcsövekkel felszerelve megszámlálják és megfigyelik a gólyafészkeket és lakóit.
A nemzeti park által rendezett sétán sok érdekes információt tudhatunk meg a fehér gólyák életmódjáról, népességük dokumentálásáról. Vizsgálhatunk gólyaköpetet, láthatunk fióka fejecskéket, így közelebbről megismerhetjük ezeket a csodálatos madarakat.
A túra után egy gyorsasági vetélkedőn vehetnek részt a látogatók, melynek első helyezettjeit ajándékkal jutalmazzák.
Távcsövet korlátozott darabszámban tudnak biztosítani, ajánljuk, hogy aki tud, hozzon saját távcsövet!
A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges:
E-mail: [email protected]
Tel.: 30/846-6020
Forrás: DDNP
