Gólyaszámlálásra várják az érdeklődőket Kölkeden

A jövő pénteken délelőtt tíz órakor kezdődő program során a kölkedi Fehér Gólya Múzeum megtekintése után a résztvevők nyakukba veszik a falut és távcsövekkel felszerelve megszámlálják és megfigyelik a gólyafészkeket és lakóit.



A nemzeti park által rendezett sétán sok érdekes információt tudhatunk meg a fehér gólyák életmódjáról, népességük dokumentálásáról. Vizsgálhatunk gólyaköpetet, láthatunk fióka fejecskéket, így közelebbről megismerhetjük ezeket a csodálatos madarakat.

A túra után egy gyorsasági vetélkedőn vehetnek részt a látogatók, melynek első helyezettjeit ajándékkal jutalmazzák.

Távcsövet korlátozott darabszámban tudnak biztosítani, ajánljuk, hogy aki tud, hozzon saját távcsövet!

A részvételhez előzetes jelentkezés szükséges:

E-mail: [email protected]

Tel.: 30/846-6020

