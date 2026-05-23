Baranya legsportszerűbb csapatait díjazták

Pénteken április hónap sportszerűségi verseny győztesei részesültek díjazásban az MLSZ BVI jóvoltából az Igazgatóság irodájában.

2026 április hónap legsportszerűbb csapatai:

Vármegyei I. o. - VILLÁNY TC

Vármegyei II. o. - MISINAI SASOK

Vármegyei III. o. Czibulka csop. - BÁNYÁSZ TC SE

Vármegyei III. o. Csík Jenő csop. - BAKSAI SE

Vármegyei III. o. Dárdai csop. - KÖLKEDI SE

Öregfiúk Alap csop. - BÁNYÁSZ TC SE

Öregfiúk Kiemelt csop. - HR-RENT KOZÁRMISLENY