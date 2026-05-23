Baranya legsportszerűbb csapatait díjazták
2026. május 23. szombat 17:20
Pénteken április hónap sportszerűségi verseny győztesei részesültek díjazásban az MLSZ BVI jóvoltából az Igazgatóság irodájában.
2026 április hónap legsportszerűbb csapatai:
Vármegyei I. o. - VILLÁNY TC
Vármegyei II. o. - MISINAI SASOK
Vármegyei III. o. Czibulka csop. - BÁNYÁSZ TC SE
Vármegyei III. o. Csík Jenő csop. - BAKSAI SE
Vármegyei III. o. Dárdai csop. - KÖLKEDI SE
Öregfiúk Alap csop. - BÁNYÁSZ TC SE
Öregfiúk Kiemelt csop. - HR-RENT KOZÁRMISLENY
Forrás: BMLSZ
