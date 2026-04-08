Márciusban 146 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében
2026. április 08. szerda 12:41
Márciusban 146 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
Az intézmény szerdán a Facebook-oldalán azt írta: márciusban 43 természetes eredetű földrengést és 103 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.
Hozzátették: a hónap során két, a lakosság által is észlelt földmozgás történt: március 10-én 9 óra 2 perckor egy 3,0 magnitúdójú, majd 21 óra 39 perckor egy 2,7 magnitúdójú földrengés volt Mosonmagyaróvártól mintegy 16 kilométerre északra.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Elhunyt püspökeire emlékezik vasárnap...
- Pécsi kórházban őrjöngött egy...
- Márciusban 146 földmozgást...
- A piacokon razziáznak a NAV baranyai...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- Politikusokat és közéleti embereket...
- Csaknem 800 ezer magyar turista...
- A Dunán és a Pécsi-tavon is részben...
- Ismét módosul a pécsi IC-k menetrendje
- Orbán Viktor: megnyerjük a...