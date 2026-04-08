A piacokon razziáznak a NAV baranyai ellenőrei
2026. április 08. szerda 07:42
A NAV baranyai munkatársai szerdán a pécsi, csütörtökön a komlói piacokat, a vármegye egész területén pedig a szezonális zöldségeket és gyümölcsöket értékesítőket ellenőrzik.
A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.
Forrás: NAV
