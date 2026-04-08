Nézőpont: csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását
2026. április 08. szerda 13:27
A magyarok többsége (60 százalék) szerint Fidesz-győzelem esetén fennmarad a rezsicsökkentés, egy Tisza-kormány viszont eltörölné azt (56 százalék) - derült ki a Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített április eleji közvélemény-kutatásából, amelynek megállapításait szerdán közölték az MTI-vel.
A felmérés szerint az elmúlt hónapokban számos, a Tisza Párthoz köthető szakértő is nyilatkozott a rezsicsökkentés megszüntetéséről, sőt több olyan dokumentum is napvilágot látott már, amely Magyar Péter pártjának megszorítási terveit tartalmazta.
Bár Magyar Péter konzekvensen tagadja, hogy esetleges választási győzelme esetén a rezsiköltségek emelésére készülne, önellentmondásba is keveredett, hiszen korábban saját maga nevezte "humbugnak" a rezsicsökkentést - tették hozzá.
A közvélemény-kutatás szerint a felnőtt népesség többsége (56 százalék) nem hisz Magyar Péternek és egy Tisza-kormány esetén a rezsidíjak emelkedését várja; a magyarok szinte ugyanilyen mértékben (60 százalék) gondolják azt, hogy választási győzelme esetén a Fidesz viszont fenntartaná a rezsicsökkentést.
Érdekességnek nevezték, hogy Magyar Péter még saját szavazóit sem tudta meggyőzni a kérdésben, hiszen a tiszások több, mint negyede (27 százalék) gondolja azt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén emelkednének a rezsiárak.
MTI
