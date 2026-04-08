Több mint 35 ezer delegált lesz a szavazatszámláló bizottságokban

Több mint 35 ezer delegált vesz részt az április 12-ei parlamenti választáson a választási bizottságok munkájában. Négy évvel ezelőtt ez a szám több mint 40 ezer volt.

A Nemzeti Választási Iroda informatikai rendszerében rögzítették az április 2-án 16 óráig bejelentett delegáltakat, a szerdai adatok szerint több mint 35 ezer delegáltat jelentettek be az ország 10 047 szavazatszámláló bizottságába a választáson induló pártok, országos nemzetiségi önkormányzatok és független jelöltek.

A legtöbb delegáltat, több mint 17 ezret a Tisztelet és Szabadság Párt bízott meg a szavazatszámláló bizottságokba, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt pedig több mint 15 ezret.

A Mi Hazánk Mozgalom valamivel több mint 14 ezer delegáltat jelentett be, a Demokratikus Koalíció közel 550-et, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kicsivel több mint 200-at.

A többi jelölőszervezet - a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt, az Irány a Jövő Párt és a Normális Élet Pártja - harmincnál kevesebb delegáltat jelentett be a szavazatszámláló bizottságokba.

A független jelöltek 50 delegáltat jelentettek be.

Bár a delegáltak bejelentésére már lejárt a határidő, az eskütételeket követően a delegáltak száma még változhat.

A jogszabály szerint a választási bizottságoknak - a választott tagokon felül - a választókerületben induló jelöltek által delegált tagjai is vannak. A szavazatszámláló bizottságokba (szszb) és az egy szavazókörös településeken a helyi választási bizottságokba két-két tagot küldhettek a választókerületben egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító pártok és nemzetiségi önkormányzatok, valamint a független jelöltek.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságba (oevb) egy-egy tagot delegálhat a választókerületben egyéni jelöltet állító jelölőszervezet, illetve a független jelölt. A közös jelöltet, illetve listát állító szervezetek közösen bízhatnak meg delegáltakat.

A jelölőszervezeteknek, független jelölteknek érdekük, hogy valamennyi választási szervbe delegáljanak tagot, mivel így saját megbízottaikon keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, ellenőrizhetik azt, és részt vehetnek az esetleges jogviták eldöntésében.



A választási bizottságokban ülő választott és megbízott tagoknak azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. A párt által megbízott tag a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerheti. A tevékenysége során tudomására jutó személyes adatokat azonban sem az őt megbízó pártnak, sem másnak nem adhatja ki.

A 2022-es országgyűlési választáson több mint 40 ezer, a 2018-ason csaknem 32 ezer delegált vett részt a szavazatszámláló bizottságok munkájában, 2014-pedig ez a szám 40 ezer volt.