Elhunyt püspökeire emlékezik vasárnap a Pécsi Egyházmegye
2026. április 08. szerda 11:16
Dr. Cserháti József néhai pécsi püspök 1994-ben bekövetkezett halálának évfordulója alkalmából április 12-én szentmisét mutat be Felföldi László pécsi megyéspüspök a székesegyházban 18.00 órai kezdettel.
Az 1009-ben alapított Pécsi Egyházmegyében hagyomány, hogy minden évben szentmisén emlékeznek a néhai főpásztorokra, mégpedig az utolsó elhunyt pécsi püspök halála napján.
A szentmise az altemplomban folytatódik, ahol a püspöki kriptában imádkoznak a Pécsi Egyházmegye elhunyt főpásztorainak lelki üdvösségéért.
A Szent István király által 1009-ben alapított Pécsi Egyházmegye több mint 1000 éves történelmében eddig összesen 83 megyéspüspök kormányozta az Egyház hívő népét, köztük az egyházmegye első főpásztora, az észak-itáliai születésű Bonipert, később pedig az egyik legismertebb püspök, Janus Pannonius, a humanista költő.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
