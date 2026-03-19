Több mint tizennyolcezren jelentkeztek idén a Pécsi Tudományegyetemre
2026. március 19. csütörtök 09:46
A 2026. évi általános felvételi eljárás jelentkezési számai is jól mutatják, hogy továbbra is nagy az érdeklődés Magyarország első egyeteme iránt: az országos jelentkezési tendenciának megfelelően tovább növekedett a Pécsi Tudományegyetem (PTE) iránt érdeklődők száma, hiszen a tavalyi jelentős növekedés folytatódott.
Idén a jelentkezések száma (34 570 db) további 6, míg a jelentkezők száma (18 160 fő) közel 8 százalékponttal emelkedett. Különösen fontos, hogy a PTE-t biztosan választók, tehát az első helyes jelentkezők száma is tovább nőtt, mintegy 8 %-kal.
A PTE karai közül különösen a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (32%), a Művészeti Kar (23%), az Egészségtudományi Kar (15%) és a Természettudományi Kar (12%) képzései iránt nőtt meg az érdeklődés. A képzési területek közül jelentősebben a pedagógusképzés (29%), a sporttudomány (26%), a természettudomány és a művészet (10-10%) területeinek számai emelkedtek.
Ezt a kiváló eredményt tovább szeretné fokozni a Pécsi Tudományegyetem, elvégre a sorrendmódosításig van még lehetőség a PTE-t az első helyre tenni, hiszen az egyetemen úgy tartják: nagyszerű érzés ehhez a több mint 25 ezres, remek közösséghez, a pécsi egyetemistákhoz tartozni.
A jelentkezők július 7-ig tölthetik fel a dokumentumokat az e-felvételibe, eddig az időpontig egy alkalommal módosíthatják a megjelölt képzések sorrendjét. A ponthatárokat várhatóan július 21-én állapítják majd meg.
MTI
Facebook box
Megosztás
