Egyhetes vízirendészeti akciót tartottak a Dunán

Egyhetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak május 4. és 10. között a Dunán, amelynek során 53 teherhajót, 2 tartály-, 21 személyhajót, valamint 83 kedvtelési és sportcélú hajót ellenőriztek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon szerdán. Hozzátették: helyszíni bírságot 48 esetben szabtak ki, szabálysértési feljelentést 12 alkalommal tettek a rendőrök.

A közlés szerint a Watersec 2026 elnevezéssel zajlott ellenőrzésben Magyarország, Románia, Horvátország, Bulgária és Szlovákia vett részt, az egyhetes akció alatt főként kedvtelési és sportcélú hajósok szabálysértései miatt, míg a hivatásos hajósoknál az okmányok, engedélyek és a biztonsági felszerelések terén találtak kisebb hiányosságokat. Vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt egy-egy emberrel szemben indult büntetőeljárás.

A vízi közlekedés és a hajózás biztonságára, illetve a vízi jogsértések elleni fellépésre specializálódott európai rendészeti együttműködési hálózat, az Aquapol 19 országot és 26 szervezetet tömörít. Ezen belül a Duna-Fekete-tenger csomópont elnökségi feladatait 2026. február 1. óta a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) látja el - írták. Az együttműködés keretében zajlott a Watersec 2026 akció.

A DVRK egész évben a folyó teljes magyarországi szakaszán ellenőrzi a vízi közlekedést, fellép a bűncselekmények és a szabálysértések ellen, és segít a folyón bajba jutottaknak.