Megvannak a Pécsi Egyházmegye szavalóversenyének győztesei - Verset mondani jó

Idén május 8-án rendezték meg a Dankó Ilona szavalóverseny döntőjét Pécsen, a Magtárban. A nagy múltú egyházmegyei rendezvény immár 18 éve ösztönzi verstanulásra a gyermekeket. A kezdeményezés célja a kezdetektől a vers szeretetére nevelés.

A Pécsi Egyházmegye Dankó Ilonáról elnevezett szavalóversenye egy Szegeden élt (1893-1952) tanítónőnek állít emléket, aki rajongásig szerette a verseket és a kis tanítványait is megszerettette a versek világával.

A résztvevőket a Pécsi Egyházmegyei Hivatal képviseletében Sipos Edit hitoktatási munkatárs, valamint Péterfia Zoltán, a rendezvénysorozat főszervezője köszöntötte. Az eseményre ellátogatott Felföldi László pécsi megyéspüspök is, aki szenvedélyesen szereti a verseket és rendszeresen idézi is a költőket beszédeiben.

A pécsi egyházmegyei szavalóverseny területi fordulóit Pécsett, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron és Szekszárdon rendezték a 6-14 éves korosztály számára, mintegy 250 gyermek részvételével.

A döntőbe minden területi fordulóból korosztályonként 2 gyermek jutott be, akiket szüleik, hitoktatóik, felkészítő tanáraik is elkísérték. Egy kötelező és egy szabadon választott verset hoztak magukkal a megmérettetésre; kötelező versek témája idén a reményhez kapcsolódott.

Sipos Edit hitoktatási munkatárs kifejezte örömét, hogy minden évben szép számban vállalkoznak arra gyermekek, hogy csodaszép verseket tanuljanak meg azért, hogy azt másokkal megosszák. Mint mondta, fontos látni és hallani, hogy értékek és értékes gondolatok hangzanak el a gyermekek szavain keresztül.

Felföldi László püspök köszöntőjében versolvasási szokásaiba avatta be e jelenlévőket és arra buzdította őket, hogy olvassanak sok-sok verset, mert a versolvasás széppé teszi szíveteket és megszépíti az életet. Végezetül Lackfi János: Mindennapi Anyák Napja című versét olvasta fel.

A versenyzők személyre szóló értékelést kaptak a szakmai zsűritől, de a megmérettetés igazi célja és üzente az volt, hogy a résztvevők felfedezzék, a versolvasás a hétköznapok része, a versek szépsége ugyanis megszólítja és megragadja ez embert, általa a gyermekek megtapasztalják, hogy verset mondani jó.



A döntős díjazottak:

1-2. osztályosok: 1. Tóth Zente (Bátaszék) 2. Bíró Dávid (Siklós) 3. Cseke András (Tamási) Különdíj: Nagy Mirabella Klaudia (Szigetvár), Hofstadter Léna (Somberek)

3-4. osztályosok: 1. Schneider Lóránd (Komló) 2. Sós Benedek (Simontornya) 3. Kummermann Kristóf (Pécs-Gyárváros)

Különdíj: Cseke Kornélia (Tamási), Harangozó Réka (Pécs-Gyárváros)

5-6. osztályosok: 1. Tóth Tekla Nóra (Szekszárd) 2. Bíró Viktória (Siklós) 3. Horváth Bendegúz (Mohács) Különdíj: Kalányos Benjamin Valentin (Szekszárd), Inger Blanka (Tamási)

7-9. osztályosok: 1. Lukács Botond (Szigetvár) 2. Csepregi Ádám (Szakcs) 3. Szabó Nikolett (Tamási) Különdíj: Sovakov Ádám (Mohács), Pech Gabriella (Szekszárd)