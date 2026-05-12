Szerdán már napsütésre, húsz fokra számíthatunk
2026. május 12. kedd 16:21
Szerdán napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de a gomolyok időszakosan jobban összeállhatnak.
Szerdán csupán északkeleten lehet kisebb zápor.
Holnap nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részén gyenge fagy is előfordulhat.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 15 és 20 fok között várható.
MTI
