Vádat emeltek egy barbár kutyaszaporító ellen

Ceglédi Járási Ügyészség minősített állatkínzás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki majdnem negyven kutyát tartott rossz körülmények között, kettőnek az életét is kioltotta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

A közlemény szerint a Cegléd környéki településen élő férfi több kutyát is tartott, hogy szaporításuk révén anyagi haszonra tegyen szert.



A vádlott az ebeknek nem biztosított ivóvizet és megfelelő élelmet; több kutyát is rövid láncra verve tartott úgy, hogy nem volt semmilyen menedékük, így ki voltak téve az időjárás viszontagságainak.

A férfi 15 kutyát olyan kennelekbe zárt, amelyben a nagyobb testűek nem tudtak kinyújtózni és természetes testtartást felvenni, az ingatlanba bezárt kutyák napfényt nem láttak, a vádlott az ebeket folyamatos sötétségben tartotta.

Az elhanyagoló bánásmód miatt több állat is elpusztult; a férfi két ebet olyan súlyosan bántalmazott, hogy azok szintén elpusztultak - írták.

A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.