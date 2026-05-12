Vádat emeltek egy barbár kutyaszaporító ellen
2026. május 12. kedd 11:02
Ceglédi Járási Ügyészség minősített állatkínzás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki majdnem negyven kutyát tartott rossz körülmények között, kettőnek az életét is kioltotta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint a Cegléd környéki településen élő férfi több kutyát is tartott, hogy szaporításuk révén anyagi haszonra tegyen szert.
A vádlott az ebeknek nem biztosított ivóvizet és megfelelő élelmet; több kutyát is rövid láncra verve tartott úgy, hogy nem volt semmilyen menedékük, így ki voltak téve az időjárás viszontagságainak.
A férfi 15 kutyát olyan kennelekbe zárt, amelyben a nagyobb testűek nem tudtak kinyújtózni és természetes testtartást felvenni, az ingatlanba bezárt kutyák napfényt nem láttak, a vádlott az ebeket folyamatos sötétségben tartotta.
Az elhanyagoló bánásmód miatt több állat is elpusztult; a férfi két ebet olyan súlyosan bántalmazott, hogy azok szintén elpusztultak - írták.
A vádlott bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.
MTI
