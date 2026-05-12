Hoppál Péter távozott, új elnöke van a pécsi Fidesznek
2026. május 12. kedd 08:04
Tisztújító ülést tartott hétfőn a Fidesz pécsi csoportja.
A párt pécsi elnöke eddig Hoppál Péter volt, távozását követően a tagság döntése értelmében Csizmadia Péter vezeti a továbbiakban a helyi szervezetet.
A Fidesz közgyűlési frakciójának vezetője Facebook-oldalán megköszönte a bizalmat, hozzátéve, hogy hamarosan további részletekkel jelentkezik.
EQM
