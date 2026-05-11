Vitézy Dávid meghallgatásán a mohácsi Duna-hidat is a feltárandó ügyek közé sorolta

A közlekedéspolitikában jelentős feladatok tornyosulnak Magyarország előtt - mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán hétfőn az Országgyűlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén.



Közölte, a munkát a szembesítéssel kell kezdeni, mert sok olyan kérdés van, amelyekben nem lehet tisztán látni. A múlt aktáit megnyitják, átnézik a helyzetet, és feladat lesz a szabálytalanságok feltárása a hatóságokkal együttműködve.

A feltárandó ügyek közül több konkrét példát is felhozott. Megemlítette a kétszer kétsávos autópálya-bővítések szakpolitikai megalapozottságának kérdését, a túlárazott, mobil rendszerű műtárgyakat – köztük a mohácsi hidat –, valamint hogy a leköszönő kormányzat utolsó napjaiban még tízmilliárdos kötelezettségvállalások történtek.



Hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán, és megjegyezte, Magyarország jelentős forrásoktól esett el, és ezzel behozhatatlan károkat szenvedett el.

Kijelentette, a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába.

A bizottság Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszteri kinevezését 6 igen és egy tartózkodás mellett támogatta.