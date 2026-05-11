Durva zivatarok csaphatnak le Baranyára

A déli, kora délutáni óráktól eleinte a keleti országrészben, majd nyugat, délnyugat felől is intenzív zivatarok kialakulására lehet számítani, akár több hullámban is.

Az erősebb cellákat általában viharos széllökések, kisebb méretű jég (1-2 cm) és intenzív csapadék, kis körzetekben felhőszakadás kísérheti.

A kora esti órákig akár heves zivatarok is képződhetnek, melyekhez 90 km/h körüli vagy azt meghaladó széllökések, nagyobb méretű jég is társulhat. Keleten a cellák összeszerveződésére is van esély. A zivatartevékenység az éjszakai órákban is kitarthat.

Az időjárási helyzettől függően akár narancs riasztási fokozat is kikerülhet a nap folyamán.

Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!