Durva zivatarok csaphatnak le Baranyára

2026. május 11. hétfő 07:35

A déli, kora délutáni óráktól eleinte a keleti országrészben, majd nyugat, délnyugat felől is intenzív zivatarok kialakulására lehet számítani, akár több hullámban is.

 

 

Az erősebb cellákat általában viharos széllökések, kisebb méretű jég (1-2 cm) és intenzív csapadék, kis körzetekben felhőszakadás kísérheti.

 

A kora esti órákig akár heves zivatarok is képződhetnek, melyekhez 90 km/h körüli vagy azt meghaladó széllökések, nagyobb méretű jég is társulhat. Keleten a cellák összeszerveződésére is van esély. A zivatartevékenység az éjszakai órákban is kitarthat.

Az időjárási helyzettől függően akár narancs riasztási fokozat is kikerülhet a nap folyamán.

 

 


 

 


Baranyára szóló veszélyjelzésében a HungaroMet azt írta, zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

 

 

 

 

 

