A baranyai strandok többsége a pünkösdi hétvégén nyit ki
2026. május 10. vasárnap 11:45
Bár egyes strandok már megnyitottak, többségük a hónap második felétől vagy június elejétől várja a látogatókat; a belépőárak mérsékelten emelkedhetnek az idén.
A Balatonon sok helyen már kihelyezték a bejárókat. A szabadstrandok nyitva vannak, a fizetősek május második felében, illetve júniusban nyitnak, többségük addig szabadstrandként használható.
Siófok fizetős strandjaira május 21-től kell belépőt venni, az árak átlagosan 10-15 százalékkal emelkedtek, de nő a helyi lakosok kedvezménye is 25-ről 50 százalékra.
Baranyában jellemzően a pünkösdi hétvégén nyitnak a strandok, amelyek közül nyolc kínál élményelemeket.
A Harkányi Gyógyfürdő strandja május 21-től fogad vendégeket, a napijegy felnőtteknek 5400 forint.
A siklósi fürdő kültéri része május 22-én nyit, a belépők ára 3000 és 6200 forint között mozog.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Két baranyai városban készülhetnek a...
- Pécs-Villány-Mohács: pótlóbuszok...
- A baranyai strandok többsége a...
- Juhász Dorka megsérült, egyelőre...
- Michelisz Norbert megnyerte aTCR...
- Ismét számba veszik az erdei...
- Elsöprő a plusz kéthavi nyugdíj és a...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...
- Komlói rablót keresnek a rendőrök: ki...
- A pécsi Pitbull lett Gulyás helyett...