Ismét számba veszik az erdei fülesbaglyokat

A lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állományának felmérésében kéri a társadalom segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A szervezet által hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményben emlékeztettek arra, hogy az MME legutóbb a telelő erdei fülesbaglyok felmérése kapcsán kérte a lakosság segítségét januárban. Az egyesület az évek alatt szerzett pozitív tapasztalatok alapján folytatja a fajra vonatkozó országos adatgyűjtést - emelték ki.

Mint írták, első pillantásra lehetetlen feladatnak tűnhet éjszakai életmódot folytató, "láthatatlanul" mozgó madarak amúgy is rejtett költőhelyének megkeresése, azonban a fészkelő baglyok felmérése egyike a létező legegyszerűbb madármegfigyelési, adatgyűjtési módszereknek, ehhez ugyanis a madarakat nem is kell látni.

A tájékoztatás szerint a felmérés során az esti szürkület óráitól alkalmanként "hallgatózni" kell néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal meg kell ismételni egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszthető hangját kell keresni.

Ha valaki hallotta vagy látta a fiókákat, esetleg az etető szülőket, a www.mme.hu weboldalról letölthető elektronikus űrlap gyors és egyszerű, akár okostelefonon is elvégezhető kitöltésével tud adataival hozzájárulni a faj országos elterjedési térképének pontosításához - hívták fel a figyelmet az MME hétfői közleményében.



