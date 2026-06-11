Kissé hűvös, de napsütéses napunk lesz pénteken
2026. június 11. csütörtök 19:30
Pénteken általában sok napsütésre számíthatunk a gomoly- és a kevés fátyolfelhő mellett.
Éjszaka, illetve holnap napközben a keleti országrészben fordulhat elő elszórtan zápor, péntek délutánig egyre csökkenő eséllyel zivatar. Az északnyugati szél sokfelé élénk, ma északnyugaton és a főváros téréségben erős lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között várható, de a szélcsendes nyugati tájakon pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 20 és 25 fok között várható.
MTI
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