Meghosszabbítják a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát

A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, "egy további intervallummal" - közölte Köböl Anita, kormányszóvivő csütörtökön.







Ismertette: a Pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert.

Jelezte: a kölcsönt az elmúlt hét évben 270 ezren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni.

Köböl Anita kitért arra is: az előző kormány moratóriumot hirdetett, amelynek határidejét folyamatosan tolta maga előtt, nagyságrendileg fél évekkel meghosszabbítva, az utolsó határidő június végén járna le. Ezt a határidőt a kormány a pénzügyi tárca javaslatára egy újabb intervallummal, kiterjeszti, meghosszabbítja.

A kölcsönforma 24 700 ezer szerződést, 182 milliárdos hitelállományt jelent - jelezte.

Felidézte a hitelt érintő kritikákat, például azt, hogy mi történik a házastárs egyik tagjának halála, válás és egyéb egyedi élethelyzetek esetén, amikre a keretrendszer eddig nem tért ki. Ezekre is tekintettel lesznek közölte és jelezte: a döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják.