Motorossal ütközött egy autó Versend közelében
2026. június 11. csütörtök 08:29
Súlyos baleset történt szerdán este az 57-es főúton, Versend közelében, ahol egy motoros autóval ütközött.
A mentés és a helyszínelés idejére a főutat teljes szélességében lezárták.
Úgy tudjuk, a balesetben a motor vezetője és az utasa súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították őket.
EQM
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