Motorossal ütközött egy autó Versend közelében

Súlyos baleset történt szerdán este az 57-es főúton, Versend közelében, ahol egy motoros autóval ütközött.

A mentés és a helyszínelés idejére a főutat teljes szélességében lezárták.

Úgy tudjuk, a balesetben a motor vezetője és az utasa súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították őket.

