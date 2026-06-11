Elvonulnak a felhők, napsütésre is számíthatunk csütörtökön
2026. június 11. csütörtök 08:19
Az átvonuló hidegfront mögött csütörtökön elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüt a nap a változó mennyiségű fátyol- és gomolyfelhő mellett, de a Dunántúlon és délen lehetnek felhősebb körzetek.
A csapadékzóna - eső, zápor, zivatarok - legyengülve éri el a keleti országrészt, majd délelőttre elhagyja a térséget.
Később legfeljebb zápor, esetleg zivatar fordulhat elő északkeleten, illetve a déli határ mentén.
Az északnyugati, nyugati szél élénk, több helyen erős lesz.
A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között várható, de keleten pár fokkal magasabb csúcsértékek is lehetnek.
Késő estére 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.
MTI
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