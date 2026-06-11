A mohácsi híd és az úthálózat műszaki tartalmának racionalizálására készül a kormány Frissítve: 2026. június 11. csütörtök 11:51

A csütörtökön tartott kormányszóvivői tájékoztatón bejelentették, a mohácsi Duna-híd és a hozzá kapcsolódó úthálózat műszaki tartalmának racionalizálására kapott megbízást Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A kormányszóvivő szerint Vitézy Dávid a mohácsi Duna-híd esetében talált újabb csontvázra.

A projektre 381 milliárd forintot akartak költeni, kétszer kétsávos úttal, amit szakértők már akkor is fölöslegesnek tartottak.

A beruházást a kormányváltás előtt még kibővítették, így a végösszeg 450 milliárd forintra rúg.

A választás előtt 2 nappal a kivitelezőnek - a Duna Aszfaltnak - ki is utaltak 100 milliárd forintot. A kormány felkérte Vitézy Dávidot, hogy teljes egészében világítsa át a beruházást, és készítsen javaslatot a műszaki tartalmának racionalizálásáról.

Amint arról beszámoltunk, Vitézy Dávid keddi Facebook-bejegyzésében felidézte: a mohácsi Duna-híd építését még Lázár János indította el, közel bruttó 381 milliárd forintos költséggel. Már akkor is sokan vitatták a projekt méretét és műszaki tartalmát, most pedig már a kezükben van az eredeti, a kormány által megrendelt megvalósíthatósági tanulmány, amely kimondja, hogy a 2×2 sávos híd megépítése 2050-ig várható forgalomnövekedés mellett sem indokolt - írta. Hozzátette: a kormány ennek ellenére az építése mellett döntött, a közérdek helyett a gazdasági hátország érdekeit kiszolgálva.

A dokumentumok átvilágítása után kiderült, hogy a Lázár János vezette minisztérium 2026. március 30-án, két héttel a választások előtt úgy döntött, hogy tovább bővíti a szerződést. Az eredetileg tervezett csatlakozó alföldi útszakaszokat 20 kilométer hosszan 2×1 sáv helyett 2×2 sávosra tervezték át, új csomópontokat és további kapcsolódó létesítményeket emeltek be a projektbe.

A dokumentumok szerint ez önmagában több mint 76 milliárd forintos többletköltséget jelentett. Az eredetileg is eltúlzott beruházás műszaki tartalmát tehát még a választások előtt jelentősen kibővítették, kifizettek közel 100 milliárd forintot, az összköltség pedig így már 451 milliárd forintra emelkedett - ismertette a miniszter.

Még ennél is súlyosabbnak nevezi azt, ami ezután történt. A minisztérium nemcsak a beruházás műszaki tartalmát módosította, hanem teljesen átírta a finanszírozási rendszert is.

A korábbi szerződés alapján a kivitelező legfeljebb 20 százalék előleget vehetett fel. A módosítás után azonban ez az arány minden mérföldkő esetén 98 százalékra emelkedett. Majd erre hivatkozva a választások előtt két nappal ki is utaltak 94,3 milliárd forint előleget a Duna Aszfaltnak.

"A helyzet elég egyértelműnek tűnik: az egész beruházás mérete és a 2×2 sávos kivitelezés egy percig sem volt alátámasztható. Itt a cél végig az volt, hogy a lehető legtöbb pénzt lehessen a lehető leggyorsabban kilapátolni. A közérdeket felülírta a magánérdek" - fogalmazott.

Minden jogi eszközt be fognak vetni a közérdek legalább utólagos érvényesítése érdekében - közölte.

"A vizsgálatot folytatjuk, és minden részletet nyilvánosságra fogunk hozni, a beruházás jövőjét pedig rövidesen a kormány is tárgyalja" - írta Vitézy Dávid.

Itt az ideje, hogy Vitézy Dávid a mohácsi Duna-híd ügyében is felnőjön kormányzati feladatához - írta erre reagálva Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Úgy fogalmazott: "a mozdonymakettekkel való játszadozás ideje lejárt. Magyarország közlekedési miniszterének lenni komoly dolog."

Nem fér bele, hogy az elődjével szembeni személyes ellenérzéseit és bosszúvágyát hivatali vagy szakmai kötelezettségei elé helyezze - üzente Havasi Bertalan a közlekedési és beruházási miniszternek, akit arra szólított fel, hogy "elsietett és a stratégiai gondolkodás hiányát mutató közlemények helyett tanulmányozza az Orbán-kormány nemzetstratégiai programját."



"Tegye félre azt a szűklátókörű, szakbarbár szemléletet, amely a közlekedési beruházásokat kizárólag forgalomszámlálási kérdésként kezeli" - folytatta a kommunikációs igazgató, aki szerint Vitézy Dávidnak azt kellene megértenie, hogy a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó építkezések Magyarország kiemelt nemzetpolitikai érdekeit szolgálják.

Szerinte a beruházás támogatást, Lázár János volt közlekedési miniszter pedig elismerést érdemel. "Követeljük, hogy az új közlekedési kormányzat nemzetstratégiai kérdésként kezelje a folyamatban lévő út- és vasútberuházásokat" - írta Havasi Bertalan.