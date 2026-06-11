A donorok előtt tisztelgő emlékművet avattak Pécsett

A szerv- és szövetdonorok emléke előtti tisztelgés, valamint a donorok és családjaik iránti megbecsülés kifejezéseként a Pécsi Köztemetőt üzemeltető BIOKOM Nonprofit Kft., továbbá a Pécsi Tudományegyetem és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közösen állított emlékművet a Köztemető XVI.a parcellájában. A donációban érintettekre Máger Róbert püspöki irodaigazgató kérte Isten áldását az emlékmű június 10-én tartott átadási ünnepségén.

Az eseményen részt vett Dr. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Decsi István, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja, Csaba István, Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője, Meixner Barna, a BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kőhegyi Csaba, a BIOKOM Nonprofit Kft. stratégiai és köztemető vezetője.

A donor az a személy, aki saját testi sejtjeit, szöveteit vagy szerveit ellenszolgáltatás nélkül adományozza egy másik ember gyógyítása céljából. A most felavatott donoremlékmű azoknak állít emléket, akik halálukkal másoknak adtak új esélyt az életre.

Az emlékhely avatási ünnepségén Máger Róbert püspöki irodaigazgató beszédében úgy fogalmazott, hogy minden egyes emberi élet értékes és megismételhetetlen. Az ember számos területen meghaladja önmagát, ez teszi képessé, hogy ne pusztán önmagára gondoljon, hanem képes legyen lemondani, képes legyen ajándékozni. Mint mondta, az életünket sokkal nagyobb távlatban szemlélve lehetségessé válik, hogy értékeljük mindazt, amit a donorok az embertársukért tesznek, miközben ők a mulandóság állapotából kilépve lehetővé teszik, hogy valaki más számára a földi élet folytatódjon.

Szent II. János Pál pápa az Élet evangéliuma kezdetű enciklikájából idézve kiemelte: „Az Istennek kijáró szellemi kultusz természetének megfelelően az élet Evangéliuma ünneplésének az önátadásban és mások szeretetében megélt mindennapi életben kell megvalósulnia. Így egész életünk az élet ajándékának hiteles és felelős elfogadása és Isten őszinte és hálás dicsérete lesz, akitől ezt az ajándékot kaptuk. (...)

E szeretetben és emberségben gazdag légkörben hősies gesztusok is születnek. (...) A kiáltó hősiességek mellett ott van a mindennapi hősiesség is, a jóságnak azok az apró vagy nagy tettei, melyek az élet hiteles kultúráját táplálják. Ezek között különleges elismerést érdemel szervek erkölcsileg elfogadható formában történő ajándékozása, mely az élet vagy a gyógyulás lehetőségét adja vissza már reménytelen betegeknek."