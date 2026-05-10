Pécs-Villány-Mohács: pótlóbuszok járnak majd egyes szakaszokon
2026. május 10. vasárnap 09:42
Május 13-ról 14-re és 14-ről 15-re virradó éjjel MÁVBuszok közlekednek Villány és Mohács között, karbantartás miatt.
A Pécsről 20:50-kor Mohácsra induló személyvonat (38818) Villányig menetrend szerint közlekedik, azonban a busz Mohácsra 40 perccel később érkezik a hosszabb közúti menetidő miatt.
A Villányból 23:30-kor Mohácsra induló személyvonat (38828) busza Villányból a megszokott menetrend szerint indul, azonban Mohácsra 35 perccel később érkezik.
A Pécsről 22:45-kor Villányba induló személyvonat (8128) menetrendje nem változik.
Csak május 13-ról 14-re virradóan:
A Mohácsról 22:07-kor Villányba induló személyvonat (38821) busza Mohácsról 35 perccel korábban, 21:32-kor indul, Villányba azonban a megszokott menetrend szerint érkezik.
Forrás: MÁV
