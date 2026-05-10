Juhász Dorka megsérült, egyelőre harcképtelen

A Minnesota Lynx a sérült Juhász Dorka nélkül 91-90-re kikapott a vendég Atlanta Dreamtől az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) idénynyitó játéknapján.

A WNBA honlapja szerint a 26 éves magyar válogatott játékos középtalprándulás miatt egyelőre harcképtelen, de remélhetőleg még ebben a hónapban visszatérhet a pályára.

Juhász nemrég az Euroligában és a török bajnokságban ezüstérmet nyert a Galatasarayjal.